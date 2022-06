Alunos da escola municipal ‘Esther Vianna’ visitaram o Museu dos Dinossauros em MG

Alunos da escola municipal Professora Esther Vianna Bologna participaram de uma “aventura” mais do que especial na semana passada. Cerca de 40 estudantes visitaram o Museu dos Dinossauros, localizado em Peirópolis, distrito rural de Uberaba, em Minas Gerais.

O local fica próximo à região do morro da Serra do Veadinho e é “lar” de um conjunto de dinossauros de várias espécies, o que coloca a região entre os principais sítios arqueológicos do Brasil.

Os alunos batataenses puderam realizar uma viagem no tempo com a observação de fósseis de vertebrados em bom estado de conservação e réplicas dos dinossauros.

O Museu dos Dinossauros é uma iniciativa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Os estudantes foram acompanhados pelos professores Didier Pozza (ciências), Marcelo Tavares (história) e pela coordenadora Ana Catarina Bruxelas.

O museu conta com exposições que contemplam acervos didáticos de paleontologia e, de acordo com os organizadores do passeio pedagógico, as crianças tiveram a oportunidade de ver e vivenciar habilidades da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) trabalhadas em sala de aula, incluindo, por exemplo, a formação dos fósseis, relacionando-os à formação das rochas sedimentares em diferentes processos geológicos, além da identificação de diferentes formas de compreensão da noção do tempo.

Mais do que proporcionar conhecimento e aprendizado, a viagem é um marco, para muitos dos alunos, da primeira vez que saíram do estado de São Paulo, sendo uma lembrança que poderá ficar marcada nas mentes e nos corações.

Segundo o secretário de Educação de Batatais, Victor Hugo Junqueira, as excursões pedagógicas são momentos importantes para o processo de ensino-aprendizagem, o enriquecimento curricular, a ampliação da visão de mundo e a formação para a cidadania. Por esse motivo, a Secretaria apoia iniciativas que promovem uma aprendizagem significativa.

Fonte: Prefeitura de Batatais