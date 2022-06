Na mesa estavam o pré-candidato a vice na chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), e o pré-candidato à Presidência, o ex-presidente Lula (PT), que permaneceu com a cabeça baixa enquanto Suplicy falava, com um papel em mãos.

— A proposta não foi considerada, infelizmente, entreguei por e-mail há dez dias e não foi considerada ainda, entre os itens principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente Lula. Está no programa do PT há muitos anos. Ele (Mercadante) tem alguma coisa comigo, não me convidou para essa reunião! Mas hoje estou aqui e continuarei trabalhando para que Lula e Alckmin instituam a renda básica de cidadania enquanto eu estiver vivo — disse Suplicy, cortando uma fala do ex-senador Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e um dos coordenadores da campanha de Lula.