No caso das demais capitais, ainda não há previsão de início desse trabalho. De acordo com cronograma aprovado pela Anatel, a liberação da faixa de 3,5 GHZ para o 5G nas capitais deve acontecer até o fim de agosto, e a tecnologia precisa ser ativada até 29 de setembro, prazo já estendido em dois meses devido às dificuldades de importação de equipamentos pela Siga Antenado.

“Temos feito um grande esforço para esse projeto avançar com velocidade. Esse prazo adicional de 60 dias deve ser suficiente”, afirma Guerra, em relação às demais capitais do país.

As famílias registradas no cadastro de programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que utilizam antenas parabólicas convencionais para sintonizar canais de televisão têm direito a receber kits de recepção do novo sinal da TV parabólica.

De acordo com a Siga Antenado, as famílias que têm direito, ou seja, registradas no CadÚnico e que utilizam antenas parabólicas convencionais para sintonizar canais de televisão, devem entrar em contato com a central de atendimento da entidade para agendamento da instalação dos kits de recepção do novo sinal da TV parabólica.