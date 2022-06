Fundo Social arrecada 77 agasalhos e 40 kg de alimentos no ‘Dia Municipal do Rock’

O primeiro Dia Municipal do Rock, celebrado em Batatais no último dia 12 de junho, em frente à Estação Cultura, além de levar música e entretenimento para a comunidade, foi também local de solidariedade e amor ao próximo.

A população foi convidada a doar alimentos não perecíveis e agasalhos a serem destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desta forma, o Fundo Social de Solidariedade conseguiu arrecadar 77 agasalhos e cerca de 40 quilos de alimentos.

A ação foi um sucesso e a Prefeitura de Batatais, através do Fundo Social -que desenvolve um trabalho constante de apoio a famílias que mais precisam- agradece a todos que participaram e colaboraram com as doações, atitude que demonstra amor, carinho e responsabilidade social.

Fonte: Prefeitura de Batatais