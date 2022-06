Prefeitura e parceiros realizam mais uma ação relacionada à luta contra incêndios

Moradores de Batatais e região certamente se recordam dos momentos difíceis enfrentados no ano passado, quando a cidade foi tomada por incontáveis focos de incêndios durante vários dias.

Para evitar que a situação se repita, com a aproximação da estiagem, do clima mais seco e da temporada em que as queimadas são mais comuns, foi criada no município uma Comissão de Prevenção e Combate a Incêndios, que conta com a participação da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) com atividades constantes.

Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Batatais, em parceria com as usinas Batatais e Cevasa, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, grupo Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, Sindicato Rural de Batatais e outras entidades, realiza o 1º Encontro da Comissão de Prevenção e Combate aos Incêndios.

O evento contará com três palestras ministradas por bombeiros militares, um especialista em incêndios e policiais ambientais e é aberto ao público em geral.

A ação acontecerá na Casa do Criador, no recinto da Festa do Leite, o credenciamento dos participantes será às 8h30 e as atividades terão início às 9h.

Fonte: Prefeitura de Batatais