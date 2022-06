Prefeitura de Batatais e Fundação Florestal chamam a população para um encontro divertido e educativo no horto

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, e a Fundação Florestal realizam, neste domingo (26), das 8h às 13h, um encontro que promete ser divertido e educativo.

Na ocasião, diversas ações acontecerão nas dependências da Floresta Estadual de Batatais, o Horto Florestal.

Quem comparecer terá a oportunidade de participar de atividades de integração e descobrir como é possível ajudar nas ações de prevenção aos incêndios florestais e de preservação ambiental em geral. Também será possível conhecer parte das práticas de manejo florestal que são realizadas no horto.

Entre os objetivos da iniciativa está promover a conscientização da comunidade que a mistura floresta e fogo nunca acaba bem. Para demonstrar a importância do tema, serão montadas tendas onde estarão expostos equipamentos relacionados às ações preventivas da Operação Corta Fogo.

Outra atividade que promete atrair a atenção do público é participação no percurso livre de ciclorrotas com os bikers da cidade.

Na ocasião, os presentes poderão ainda acompanhar o lançamento das comemorações dos 80 anos da Floresta de Batatais, a serem comemorados em 2023.

“É um trabalho de campo para promover a sensibilização da comunidade sobre a importância de nossa floresta e os meios de preservá-la. Convido as famílias a trazerem suas crianças, pois elas também terão a oportunidade de aprender mais sobre a floresta e os perigos dos incêndios”, disse o secretário do Meio Ambiente de Batatais, Lucas Tofetti.

Fonte: Prefeitura de Batatais