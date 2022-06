Equipe da Saúde participa da ‘Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho’ em empresa batataense

Profissionais da Secretaria de Saúde de Batatais ministraram, na última sexta-feira (24), uma palestra informativa, repleta de conteúdos voltadas a ações de prevenção na área da saúde, com um capítulo especial sobre medidas de combate à dengue.

O treinamento foi oferecido pela chefe de divisão da Vigilância em Saúde, Carla Almeida, e pela enfermeira Viviane durante a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) da empresa batataense Telha.

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, o trabalho de promoção da saúde no município envolve várias frentes e é sempre produtivo poder participar de ações extensivas em empresas, escolas, instituições e outros locais. “Além de levarmos as informações diretamente até a comunidade, é muito gratificante para todos da equipe perceber como as pessoas se interessam e se mostram dispostas a colaborar com as propostas de prevenção apresentadas”, disse.

Fonte: Semusa