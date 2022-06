45ª Festa do Leite de Batatais vai oferecer novidades

A retomada da realização da tradicional Festa do Leite de Batatais será feita em grande estilo e recheada de novidades. O evento, que acontece de 13 a 17 de julho, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, traz uma série de ineditismos que promete agradar os mais variados públicos.

Uma das novidades, que está “enchendo os olhos” principalmente da galera que curte baladas, é a implantação de um mix de camarote e boate na arena de shows, com vista privilegiada para o palco e uma programação própria que agitará, inclusive, as madrugadas.

Outro ineditismo está encantando principalmente quem aprecia a parte artística do evento. Rompendo a tradição de ter apenas um show de destaque por noite no palco principal, o sábado (16) da festa terá duas grandes atrações, além da abertura com os artistas locais Fábio e João Luís. Na sequência, cantarão no palco os Menotti (Cesar Menotti & Fabiano), seguidos por Ícaro & Gilmar –dupla sensação entre os jovens, com sucessos como “M de Mulher”, “Indícios de Bebida”, “Imperfeitos”, entre outros hits do momento.

Outras duas novidades prometem chacoalhar a arena de rodeios. Pela primeira vez, as crianças terão um campeonato só delas: o Team Penning infantil. Os organizadores programaram uma disputa exclusiva para os pequenos.

Mais um momento em que certamente a poeira da arena vai levantar será durante as acirradas disputas finais do rodeio em touros. Desta vez, a novidade é que o campeão da modalidade garante nada menos do que uma vaga na etapa final da LNR (Liga Nacional de Rodeios), que acontecerá em Barretos durante a tradicional Festa do Peão de Boiadeiro.

Também novidade na Festa do Leite, são as opções de saborear “comida de verdade”, em almoços e jantares completos, confortavelmente sentado em um restaurante. Ao menos dois importantes estabelecimentos da cidade estão apostando em eventos “gourmet”: um deles vai oferecer o famoso e apetitoso almoço no estilo “Queima do Alho” no domingo (17); outro, servirá churrasco com as carnes mais grifadas do mercado.

A saborosa comida feita na chamada queima do alho teve origem nos costumes dos tropeiros que viajavam em comitivas transportando gados.

A 45ª edição da Festa do Leite é realizada pela prefeitura e pela Abafa (Associação Batataense dos Produtores da Agricultura Familiar) e conta com o apoio da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais, Senar e Sindicato Rural de Batatais.

Fonte: Prefeitura de Batatais