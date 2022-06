Núcleo de Assistência promove 2º Encontro de Catadores de Reciclagem de Batatais

O NACR (Núcleo de Assistência aos Catadores de Reciclagem) de Batatais promoveu, no último dia 25, o segundo encontro de profissionais da área, na sede da Secretaria de Assistência Social.

O objetivo da ação foi promover o cadastramento dos catadores, além de oferecer a eles um momento de interação e confraternização.

Os participantes foram recepcionados com um café da manhã especial, em um espaço ambientado com música ao vivo e muito acolhimento, e tiveram a oportunidade de receber atendimentos em diferentes áreas.

Eles receberam orientações na área da Saúde, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e foram atendidos por equipes dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), da Assistência Social do município e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O NACR tem a participação de diversos setores do município, incluindo o Fundo Social de Solidariedade e as secretarias de Assistência Social, Educação, Meio Ambiente e Saúde.

O prefeito Juninho Gaspar apoia e incentiva a iniciativa, destacando a importância do trabalho desenvolvido pelos catadores de reciclagem. “Cada um deles é um importante agente ambiental, pois com o trabalho que desenvolvem ampliam o índice de coleta seletiva em nossa cidade, possibilitando um maior reaproveitamento e mais reciclagem de itens que seriam inutilizados”, disse.

O cadastro é extremamente importante para a atuação efetiva do Núcleo, pois por meio dele os catadores serão acompanhados e, sempre que necessário, encaminhados para serviços públicos especializados.

Além disso, através do trabalho do NACR, parcerias que possibilitam mais qualidade de vida e condições dignas de trabalho podem surgir, como foi o caso da parceria com o Rotary Club, que fornecerá uniformes aos catadores cadastrados.

Catadores de reciclagem que não puderam estar presentes no encontro podem se cadastrar em um dos três Cras (Jardim Santa Luiza, Vila Cruzeiro e Vila Lídia), bastando se dirigir a um deles com documentos pessoais.

Fonte: Prefeitura de Batatais

Foto: Divulgação