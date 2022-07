Claudia Raia pede desculpas após expor relacionamento de Marisa Monte e Alexandre Frota

Claudia Raia publicou vídeos nesta sexta-feira (1) no Instagram Stories para pedir desculpas para Marisa Monte. Durante sua participação no programa Saia Justa, a atriz acabou revelando que a cantora perdeu a virgindade com Alexandre Frota.

“Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte de uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida, é assim, a gente aprende”, disse Claudia.

A revelação foi feita após Claudia dizer que se incomoda de ser associada ao ex-marido. “Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei com ele. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, disse Claudia no programa.

Alexandre usou as redes sociais para criticar a atitude de Claudia. “Lamento muito que a Claudia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva. Com o tempo, está ficando engraçada e ainda colocou na fofoca a Marisa”, escreveu Alexandre no Instagram.

O namoro de Alexandre e Marisa já não era segredo, já que o atual deputado contou no final do ano passado em uma entrevista. “Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. A gente namorou durante um tempo. Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui. Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana e que tem um trabalho de respeito no mundo todo”, disse ele na ocasião.

Fonte: Quem Acontece