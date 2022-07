Batatais registra redução de 43% nos casos de dengue, mas cuidados devem ser mantidos

A Secretaria de Saúde de Batatais registrou redução de 43% na incidência de dengue durante o mês de junho, em um comparativo com o mês anterior.

Os monitoramentos realizados pela Vigilância Epidemiológica apontaram que o município apresentou 455 casos em junho, ante 798 de maio. Ao todo, o primeiro semestre de 2022 fechou com 1.661 casos de dengue.

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, a redução está relacionada ao próprio ciclo da doença, que tem seus casos aumentados com o início do período chuvoso, quando aumentam os números de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Com o clima mais ameno e a redução das chuvas, os casos tendem a diminuir.

“Entretanto, todos os cuidados devem ser mantidos. É extremamente importante que a população tenha consciência de como o mosquito se reproduz e do quão grave a doença pode ser para alguns pacientes. Essa consciência é fundamental para a adoção de um comportamento e de práticas saudáveis para se manter um ambiente preservado da infestação por Aedes aegypti”, disse a secretária.

Fonte: Semusa