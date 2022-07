Morre Dom Cláudio Hummes aos 87 anos

A arquidiocese de São Paulo divulgou nota assinada pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer em que informa o falecimento do cardeal Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, nesta segunda-feira.

“Comunico, com grande pesar, o falecimento do Eminentíssimo Cardeal Cláudio Hummes, Arcebispo emérito de São Paulo e Prefeito emérito da Congregação para o Clero, no dia de hoje, com a idade de 88 anos incompletos, após prolongada enfermidade, que suportou com paciência e fé em Deus”, diz o arcebispo de São Paulo.

Segundo a nota, o médico Rodrigo Paulino constatou a morte do cardeal pouco após às 9h da manhã.

Nascido em Salvador do Sul (RS), em 8 de agosto de 1934, Dom Cláudio Hummes entrou na vida religiosa da Ordem Franciscana dos Frades Menores, recebeu a ordenação sacerdotal em 3 de agosto de 1958 e a ordenação episcopal em 25 de maio de 1975.

Foi bispo diocesano de Santo André (SP), Arcebispo de Fortaleza e Arcebispo de São Paulo. Foi feito membro do Colégio Cardinalício pelo Papa São João Paulo II no Consistório de 21 de fevereiro de 2001. De 2006 a 2011, trabalhou ao lado do Papa Bento XVI em Roma, como Prefeito da Congregação para o Clero. De volta ao Brasil, ocupou a função de Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, e da recém criada Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA).

“Convido todos a elevarem preces a Deus em agradecimento pela vida operosa do falecido Cardeal Hummes e de sufrágio em seu favor, para que Deus o acolha e lhe dê a vida eterna, como creu e esperou”, diz a nota.

Fonte: Valor Econômico

Foto: Internet