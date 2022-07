• Show com Thio Bazé (homenagem ao Dia do Rock)

• Curso de Processamento de Leite no estande do Senar e Sindicato Rural

• Curso de Seleiro do Senar na Casa do Criador

• Curso de Processamento de Leite no estande do Senar e Sindicato Rural

Dia 15, sexta-feira

A partir das 9 horas:

• Exposição de pequenos animais

• Exposição de vacas em lactação

• Exposição de raças leiteiras Simental, Indu Brasil, Gir Leiteiro, Senepol e Holandês

Das 9 às 20 horas

• Team penning

Das 13 às 22 horas

• Curso de Processamento de Leite no estande do Senar e Sindicato Rural

Das 13 às 22 horas

• Curso de Seleiro do Senar na Casa do Criador

Das 14 às 17 horas

• Vacinação contra a Covid-19 (todas as doses para os devidos públicos-alvo) e Influenza no Ambulatório da Semusa no recinto da Festa do Leite

A partir das 18 horas

• Feira de artes e artesanato, parque de diversões, praça de alimentação e espaço empresarial

20 horas

• Rodeio

21h30

• Show com Raiz Samba 6

23 horas

• Show com Jorge Aragão

• Seguido da programação da Boate Troparaguaios e The Royal Pub (cobrança de ingresso à parte)