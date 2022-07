Festa do Leite de Batatais vai ter vacinação contra Covid-19 e gripe

A Secretaria Municipal de Saúde montará um ponto de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza no recinto da Festa do Leite de Batatais. Doses dos imunizantes serão ofertadas nos dias 16 e 17, sábado e domingo, das 14h às 17h.

A festa acontece no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista” de 13 a 17 de julho.

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, a estratégia foi pensada como forma de incentivar as pessoas a colocarem ou manterem em dia a carteira vacinal e, consequentemente, reduzir o número de casos das doenças no município.

No caso dos imunizantes contra a Covid-19, no recinto da Festa do Leite serão administradas primeiras, segundas, terceiras e quartas doses.

O público-alvo das campanhas segue o cronograma em vigor e deve ser consultado na semana do evento na página da Semusa no Facebook.

Já a vacina contra a Influenza (gripe), está liberada para toda a população acima de 6 meses de idade que ainda não tenha recebido a dose este ano.

Não é preciso fazer agendamento prévio para se vacinar, bastando comparecer com um documento de identidade e a carteira vacinal.

O Brasil teve surto de influenza no final de 2021 e a Secretaria de Saúde local tem desenvolvido um amplo trabalho de conscientização da população sobre os benefícios da vacinação em massa.

Fonte Semusa