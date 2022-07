A Polícia Federal prendeu Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, apontado como chefe do esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio da pesca ilegal no Vale do Javari. Como O GLOBO revelou no mês passado, a PF já investigava Colômbia desde o desaparecimento e mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, em 5 de junho. A informação foi antecipada pelo blog da jornalista Andrea Sadi e confirmada pelo GLOBO por fontes da PF em Tabatinga.