Um homem foi preso após roubar o carro de um padre, encontrar R$ 23 mil em espécie e distribuir parte do dinheiro para as pessoas na rua. O caso ocorreu na última terça-feira (5/07), no município de Caruaru, em Pernambuco. A polícia foi acionada por volta das 7h, quando uma denúncia anônima foi feita e a notícia de que havia um homem suspeito dirigindo na cidade começou a circular.