A varíola dos macacos se espalha pelo mundo e pelo Brasil. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), já foram registrados mais de 6 mil casos em 59 países. No Brasil, o total de pessoas infectadas com o vírus monkeypox chegou a 219, segundo informações da Agência Brasil. São 158 casos apenas no Estado de São Paulo; 34 no Rio de Janeiro; 14 em Minas Gerais; três no Paraná; três no Rio Grande do Sul; dois no Ceará; dois no Rio Grande do Norte; dois em Goiás e um no Distrito Federal.