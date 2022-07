Associação Paula Carina de Apoio a Pessoas com Câncer fará ação na Festa do Leite; veja como colaborar

Com a finalidade de arrecadar recursos para as ações em prol de pessoas em tratamento oncológico, a Associação Paula Carina de Apoio à Pessoa com Câncer terá um espaço especial no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista durante a Festa do Leite 2022, que acontece de 13 a 17 de julho.

No estande, que será montado em uma ala cedida para a causa pelo Sindicato Rural, camisetas especiais poderão adquiridas ao preço de R$ 50.

Todo o valor da venda das peças custeará a produção de cada uma delas e ajudará na assistência social e de saúde a pessoas com câncer e seus familiares.

Será disponibilizado um único modelo de camiseta, na cor cinza, com a estampa de uma borboleta estilizada, com asas em pétalas, simbolizando a união, o ciclo da vida, o renascimento e a luta contra o câncer.

Segundo Priscila Canha, presidente da associação, esta será a primeira ação deu grupo depois que a criação da entidade foi oficializada.

Além da venda de camisetas, diretores da associação e voluntários estarão no local diariamente, das 14h à meia-noite, fornecendo informações sobre o trabalho desenvolvido e recebendo pessoas interessadas no apoio que a associação prestará gratuitamente.

“Vamos oferecer informações sobre o nosso trabalho e distribuir material gráfico. Temos o intuito de entender melhor o que cada pessoa que eventualmente esteja passando por tratamento oncológico possa estar precisando neste momento e de que maneira podemos auxiliá-la. É apenas um início e vamos buscar ajudar aqueles que mais precisam”, disse Priscila.

A associação vende as camisetas individualmente, mas também aceita encomendas para compra coletiva para grupos, empresas ou instituições. A aquisição da pode ser em dinheiro, PIX ou cartão de crédito.

A entidade não tem fins lucrativos é uma homenagem à Paula Carina Canha Mele, que morreu em 15 de agosto de 2021, aos 42 anos. A fundação oficial foi feita no dia em que ela completaria 43 anos, em 5 de novembro de 2021.

Paula era casada com o vice-prefeito de Batatais, Dr. Ricardinho Mele, e mãe de Marina Mele e Ricardo Mele Filho.

Em julho de 2018, ela recebeu um diagnóstico de câncer de colo uterino, mas cerca de três anos depois, não resistiu à agressividade da doença. Ela deixou um legado de força, coragem e amor ao próximo.

O telefone para mais informações sobre o trabalho da Associação Paula Carina é o (16) 99456-3030.

Fonte: Prefeitura de Batatais