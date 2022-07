O evento, ocorrido em um hotel em Curitiba, não contou com a presença de Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil e pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto. Em vídeo exibido na coletiva, Bivar disse que não estava no local “por coincidência de agenda” e desejou sucesso ao ex-ministro. Outro que não compareceu foi o vice-presidente da legenda, Antonio Rueda.

— Como nos tempos de juiz, escutei muito e tomei minha decisão: sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná, a minha terra. Precisamos de renovação e mudança. Eu acredito que, a partir do Paraná, podemos criar novas leis, fazer cumprir aquilo que é justo na legislação atual e fiscalizar o executivo com rigor — afirmou Moro, em vídeo exibido na coletiva de imprensa, em Curitiba.

Em discurso, o ex-ministro ainda disse que o país pode ter “anos difíceis” pela frente e que será preciso “lideranças que não se omitam e não sumam no cenário político”.

Ainda falta definir em qual chapa o ex-ministro irá concorrer. Inicialmente, havia uma expectativa de Moro ser candidato pela chapa do governador Ratinho Júnior (PSD), favorito nas pesquisas de intenção de voto. Mas a vaga também é cobiçada pelo senador Alvaro Dias (Podemos), antigo aliado do ex-juiz da Lava-Jato, e pelo PL do presidente Jair Bolsonaro.

Recentemente, Moro abriu diálogo com o PSDB do Paraná, que tem como pré-candidato Cesar Silvestri Filho. Ex-prefeito de Guarapuava (PR), Silvestri Filho foi presidente estadual do Podemos e deixou o partido no início do ano após não conseguir apoio de seus correligionários para disputar o Palácio Iguaçu. Ele discordava da estratégia de não lançar um nome próprio no estado em troca do apoio de Ratinho Júnior a Alvaro Dias.

O tucano e Moro, que mantinham boas relações desde o Podemos, estiveram reunidos na última segunda-feira para discutir a aliança entre os dois partidos. O assunto ainda será debatido entre os quadros regionais das legendas dos pré-candidatos, mas o principal obstáculo está no PSDB, em que o presidente estadual é o ex-governador Beto Richa, réu na Operação Lava-Jato e desafeto de Moro. Os tucanos ainda pensam em lançar outros nomes para a vaga do Senado, como o do deputado federal Rossoni.