Técnicos da Casa da Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente promoverão encontro com produtores rurais na Festa do Leite

Técnicos da equipe da Cati/Casa da Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente de Batatais promoverão um encontro com produtores rurais durante a 45ª edição da Festa do Leite, que acontece de 13 a 17 de julho no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista.

Na ocasião, os participantes receberão informações relacionadas ao novo sistema de CAR (Cadastro Ambiental Rural), lançado no final do ano passado.

Eles serão orientados sobre o primeiro acesso ao novo sistema, as atualizações que devem inserir, o dinamismo do sistema, como fazer o registro de busca por aprovações ou ainda a inserção de propriedades que ainda não tenham sido cadastradas.

Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Programe-se

Bate-papo com os produtores rurais sobre o acesso ao novo CAR

Data: 15 de julho, das 13h às 17h

Local: Recinto da Festa do Leite de Batatais, no espaço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (no galpão da exposição de pequenos animais)

Fonte: Prefeitura de Batatais