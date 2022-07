Peão de Orindiúva é o campeão do Rodeio da Festa do Leite de Batatais e garante vaga em Barretos

O atleta de rodeio Maikon Calixto Rocha, de Orindiúva (SP), foi o grande destaque da noite de domingo (17), quando aconteceu a final do rodeio em touros da Festa do Leite de Batatais, em competição válida pela LNR (Liga Nacional de Rodeio).

Ele conquistou o primeiro lugar da disputa, tornando-se campeão, com 420,25 pontos. O pódio da arena batataense foi completado com Alex Oliveira, Natan Santos, João Gabriel Saran e Tiago Lucas na segunda, terceira, quarta e quinta colocação, respectivamente.

Em uma montaria emocionante, o campeão Maikon enfrentou o touro Alô Brasil, da companhia Três Irmãos, na final. O feito garantiu a ele uma vaga na etapa final da LNR, que acontecerá na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos no próximo mês.

O primeiro lugar alcançado em Batatais entra para a sua lista de grandes conquistas. O competidor orindiuvense recentemente foi campeão também do rodeio de Bariri (SP). Nas cidades paulistas de Guaíra e Nipoã, ficou com o vice-campeonato. Em Aparecida de Minas (distrito de Frutal-MG), Ourinho (SP) e São João da Paraúna (GO) obteve o terceiro lugar –conquistas que se somam a outras tantas na carreira.

Ao final do rodeio, foram anunciados também os melhores touros da disputa. Houve um empate: o Sem Controle, da companhia WB, e o Bruxo, da Três Irmãos, tiveram os melhores desempenhos, somando 44,63 cada um.

TEAM PENNING

O trio de Team Penning formado por Caio Martins, Gabriel Lemos e Tonho conquistou o título de campeão da categoria Soma 11. Os competidores venceram a prova com o tempo de 28,515 segundos.

Já na categoria Soma 1, a prova foi vencida pelo trio Fefo, Getúlio Dutra e Ulisses, que demonstrou versatilidade para mover os bois pré-selecionados dentro do curral. O tempo campeão foi de 35,506 segundos.

Na Soma 4, Guilherme Tahan, Ricardo Lanchote e Bruno Sbroiom fizeram o tempo 27,015 segundos e levaram a melhor.

Entre as crianças, o trio formado por Isa, Clara e Mel ficou em primeiro lugar ao apartar no curral os animais selecionados em apenas 33,406 segundos na soma.

TRÊS TAMBORES

A competidora Carolina Ferreira Luiz conquistou o título da prova dos Três Tambores da categoria Feminino ao contornar os obstáculos e concluir o percurso em 15,081 segundos.

Já na categoria Aberta Livre, Lucas Bonani manteve destreza nas passadas e completou a prova com o tempo de 14,877 segundos.

A arena de rodeio recebeu ainda mais duas competições das provas de Três Tambores. Pela categoria Kids, a pequena Maitê Carvalho Cabral foi o destaque, com a prova concluída em 15,723 segundos.

Na categoria Jovem, com tempo de 16,694 segundos, Steffani Faleiros foi a campeã.

Fonte: Prefeitura de Batatais