Maurício Takeda e Sousa, de 34 anos, filho do cartunista Maurício de Sousa, em relato nas redes sociais, disse que comprou uma placa de vídeo no início do mês no valor de R$ 14,5 mil no site da Amazon e se surpreendeu ao receber, 24 horas depois, um pacote contendo apenas três potes cheios de areia.