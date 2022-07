Festa do Leite de Batatais recebe mais de 87,5 mil visitas em 2022

O Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista sediou, entre os dias 13 e 17 de julho, a 45ª edição da Festa do Leite de Batatais, uma das mais importantes no calendário de eventos da região.

A Comissão Organizadora informou que 87.593 visitas foram registradas durante os cinco dias desta edição, realizada pela Prefeitura de Batatais e pela Abafa (Associação Batataense dos Produtores da Agricultura Familiar), com o apoio da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais, do Senar e Sindicato Rural de Batatais.

Com músicas, negócios, esportes, cultura e entretenimento para todas as idades, a festa gerou empregos e movimentou a economia regional.

O palco da arena de shows recebeu grandes estrelas do cenário musical nacional. Passaram por ele Leonardo, Matheus & Kauan, Jorge Aragão, César Menotti & Fabiano, Ícaro & Gilmar, Patati Patatá e Israel & Rodolffo, além de atrações locais.

Na arena de rodeios, dezenas de competidores lutaram por um lugar ao pódio nas modalidades montaria em Touro, Team Penning e Três Tambores.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, comemorou o sucesso da festa, que ficou dois anos suspensa em razão da pandemia.

“O batataense entendeu a proposta da realização da festa, aprovou e compareceu em peso ao recinto. Conseguimos fazer os shows serem surpreendentes; negócios serem fomentados e o mais importante: proporcionar entretenimento, lazer e diversão de qualidade e com segurança para as famílias. Estamos felizes e gratos. Que venha a edição de 2023, para a qual os preparativos começam em breve”, disse.

*PÚBLICO*

A 45ª edição da Festa do Leite teve apenas três dos cinco dias com cobrança de ingressos.

Na quarta-feira (13), o evento registrou 6.221 visitas. Na quinta-feira (14), as catracas das entradas marcaram 10.402 acessos. No primeiro dia com entrada franca, sexta-feira (15), houve 13.498 visitas ao recinto.

O maior público em dia com cobrança de ingressos foi registrado no sábado (16), quando a festa recebeu 14.486 visitas.

O domingo de encerramento, dia 17, registrou grande movimentação o dia todo. Com entrada gratuita para todos, de manhã até o último show, a visitação fechou em 42.986.

Importante informar que os números somam as entradas de expositores, funcionários, competidores e outros participantes credenciados para circular com acesso livre, que podem entrar e sair do recinto mais de uma vez. Também contabilizam o público isento da cobrança de ingressos, como idosos, crianças menores de 8 anos e pessoas com deficiência.

Fonte: Prefeitura de Batatais