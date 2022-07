Secretaria de Assistência Social promoveu curso de ‘Ajuste e Reforma de Roupas’ em parceria com o Sebrae e Senai.

Como parte da implementação do programa de Inclusão Produtiva no município, a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Assistência Social, concluiu mais um curso de capacitação e qualificação profissional que visa possibilitar o ingresso no mercado de trabalho e propiciar acesso a renda.

O curso de “Ajuste e Reforma de Roupas”, que teve duração de 28 horas teóricas e práticas e outras oito horas voltadas à gestão de negócios, foi ofertado através de uma parceria da pasta com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Segundo Fernanda Girardi, secretária de Assistência Social, a formação profissional qualificada proporciona a ampliação das capacidades pessoais, de competências e do fortalecimento de habilidades para aproveitar eventuais oportunidades de mercado e, por meio delas, buscar renda estável e desenvolvimento social e econômico, melhorando a qualidade de vida.

Conforme informações da secretária, sete alunos concluíram com êxito o curso se tornaram aptos a ingressarem no mercado de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Batatais