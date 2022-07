Prefeitura e Abadef ampliam atendimentos nas áreas de fisioterapia traumato-ortopédica e nutrição

Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Batatais e a Abadef (Associação Batataense dos Deficientes Físicos), o projeto de fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde ampliou o atendimento de fisioterapia traumato-otopédica e reforçou o tratamento ofertado no SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) – Melhor em Casa.

Parte dos pacientes atendidos, após alcançar os objetivos do plano terapêutico singular e a estabilidade clínica, necessita atingir novos avanços em relação à sua saúde, como forma de prevenir a regressão do quadro ou até uma nova hospitalização.

Os pacientes atendidos, em geral, receberam o tratamento buscado e alcançaram seus objetivos, seja na melhora da dor, na recuperação funcional e/ou no retorno ao trabalho.

A secretária de Saúde, Bruna Toneti, disse que tal parceria traz incontáveis benefícios aos pacientes, uma vez que são muitas as vitórias alcançadas: há desde aqueles que recuperam ao menos a capacidade de realizar atividades básicas diárias –antes limitados por conta de dores ou de processos pós-cirúrgicos–, até os que conseguem retomar todas as funcionalidades, voltando ao mercado de trabalho ou a ter uma vida plenamente ativa.

NUTRIÇÃO

O SAD – Melhor em Casa também proporciona benefícios importantes na área de nutrição.

Por meio da parceria entre prefeitura e Abadef, pacientes com impossibilidade de locomoção podem ser acompanhados em seus domicílios e, desta forma, ter uma melhor qualidade de vida com a adaptação e adequação da alimentação por via oral ou com a indicação da via alternativa (enteral), evitando o agravamento do seu estado nutricional.

Fonte: Prefeitura de Batatais