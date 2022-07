Batatais realiza a 16ª edição do Fórum Municipal de Educação

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, realiza durante esta semana a 16ª edição do Fórum Municipal de Educação.

A abertura aconteceu nesta segunda-feira (25), no Teatro Municipal Fausto Belini Degani, e destacou o tema do ano: “Formação Continuada para avançar na aprendizagem: os desafios educacionais no pós-pandemia”.

Estiveram presentes à solenidade de abertura o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, o secretário de Educação do município, Victor Hugo Junqueira, o vereador Rafael Prodóssimo, representantes de entidades e profissionais que atuam no setor de Educação.

O prefeito destacou os avanços na Educação em 18 meses de mandato e ressaltou a importância dos profissionais da área na sociedade. “É fundamental ter um quadro de servidores qualificados para que tenhamos um processo de ensino-aprendizagem de alto nível e, neste momento que o mundo atravessa, para que sejam superados os desafios educacionais provocados pela pandemia”, disse o prefeito.

Segundo ele, o Fórum de Educação é um momento de grande importância para a construção de novos conhecimentos, que certamente vão refletir no trabalho em sala de aula. “A qualidade da Educação perpassa pelo trabalho do professor, por isso, respeitamos todos os nossos profissionais da educação, acreditamos muito na qualificação, no trabalho colaborativo e na valorização de todos”, completou o chefe do Executivo.

Conforme o secretário de Educação, Victor Junqueira, o tema desta 16ª edição do Fórum convida a uma reflexão acerca de todo o processo educacional. “A partir deste tema, buscaremos refletir sobre as defasagens e dificuldades educacionais ampliadas pela pandemia, mas também propiciar novas estratégias de ensino que promovam uma aprendizagem significativa e que contemplem as diferentes etapas educacionais”, afirmou o secretário.

O Fórum Municipal de Educação é um evento que integra o calendário formativo da Secretaria de Educação de Batatais. Desde 2005 o evento tem se caracterizado como um espaço de reflexão e conhecimento sobre concepções e práticas pedagógicas, envolvendo a formação de gestores, professores e educadores e servidores das escolas e creches.

PALESTRA DE ABERTURA

A palestra de abertura do Fórum deste ano foi ministrada pela professora Ana Maria Falcão de Aragão, que abordou o tema “Convivência ética e democrática: o que houve com os alunos após o retorno presencial?”.

Ana Maria é psicóloga, professora titular do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), docente da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisadora do Idea (Instituto de Estudos Avançados), também da Unicamp. Ela tem mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Didáctica e Tecnologia Educativa pela Universidade de Aveiro (Portugal).

PROGRAMAÇÃO

Nesta terça (26) e quarta-feira (27), o Fórum Municipal de Educação contará com oficinas específicas para as diferentes etapas e áreas do conhecimento.

Segundo o secretário de Educação, a recomposição da aprendizagem dos estudantes é um enorme desafio. “Já realizamos e avançamos muito neste primeiro semestre, contudo ainda temos uma longa estrada a ser percorrida. E para ajudar nessa caminhada, precisamos ter momentos que nos ajudem a refletir, redirecionar as rotas, com foco sempre na aprendizagem dos estudantes”, disse.

Fonte: Prefeitura de Batatais