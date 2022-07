Centro de Convivência do Idoso retoma atividades presenciais

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais realizou, na tarde desta terça-feira (26), uma reunião com o objetivo de finalizar o planejamento do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) para pessoa idosa, que acontece no CCI (Centro de Convivência do Idoso) e organizar a retomada das atividades presenciais.

Ficou definido que a atualização cadastral dos idosos que já participam do serviço, mesmo de forma remota, será feita de 8 a 19 de agosto, nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e na Secretaria de Assistência Social. O atendimento será feito mediante agendamento e, para isso, as equipes do serviço entrarão em contato com os idosos.

As atividades práticas para os coletivos, grupos de idosos, serão organizadas e têm previsão de início para o próximo mês de setembro nos equipamentos e no Centro de Convivência.

“O serviço traz um planejamento detalhado das atividades realizadas dentro dos ciclos e percursos. Temos o objetivo de fortalecer a convivência social, comunitária, familiar e, através dessa construção dos coletivos, fomentar a política pública conforme os interesses e demandas.

O que planejamos é uma retomada consciente, responsável e com muitas novidades”, afirma a secretária de Assistência Social, Fernanda Girardi.

Após o período de atualização cadastral, serão abertas novas inscrições para o serviço com a finalidade de preenchimento de vagas remanescentes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-1644.

Fonte: Prefeitura de Batatais