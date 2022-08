Prefeitura e Claretiano iniciam atendimentos do CASI para 270 idosos; prefeito disse que vagas dobrarão em 2023

O que já começou excelente, vai ficar ainda melhor em 2023. Na manhã desta segunda-feira (1º), durante a cerimônia oficial de início das atividades do CASI (Centro de Atenção à Saúde do Idoso), ao falar sobre a retomada do projeto, o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, assumiu um novo compromisso.

“Conquistamos 270 vagas para o Casi e, antes mesmo de retomar, o programa já é um sucesso. Nós tivemos mais de 500 pessoas que se inscreveram. E nesse momento, assumo aqui o compromisso com a ‘melhor idade’ da nossa cidade que, já no próximo ano, nós vamos oferecer mais de 500 vagas”, disse o prefeito, durante o evento, que aconteceu no ginásio de esportes do Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

A realização do projeto, que visa a promoção da saúde dos idosos e a prevenção a doenças, foi possível pela parceria firmada, este ano, entre a prefeitura e o Claretiano.

O prefeito Juninho Gaspar se referiu ao momento como uma data histórica para a cidade, enquanto assinava o termo de cooperação e de convênio. “É uma manhã histórica, marcada pela emoção e pela alegria. Aqui em Batatais, nós cuidamos de todos, desde as nossas crianças até os nossos cidadãos da ‘melhor idade’”, afirmou.

Os 270 idosos matriculados no projeto participarão de atividades de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 10h30, na piscina, quadra, pista de atletismo e salas de aula do Claretiano. Os idosos serão acompanhados por profissionais das áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, psicologia, enfermagem, neuropsicopedagogia e nutrição do Claretiano –todos com vasta experiência na área da geriatria, oferecendo inovações nos atendimentos, como atividade física integrada, inclusão digital, tecnologia e mídias sociais para idosos, concurso de culinária, integração de gerações.

O CASI conta com uma equipe multiprofissional que tem o objetivo de trabalhar a qualidade de vida, proporcionar ações educativas de promoção à saúde, manter e melhorar a capacidade funcional, reassegurar e restaurar a autoestima prevenindo a depressão, prevenir quedas e agravos na memória, treino de estimulação cognitiva e reeducar a alimentação e estimular hábitos saudáveis.

Fonte: Prefeitura de Batatais