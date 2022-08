Feira do Padroeiro, arrancada e fórum de cultura movimentam o final de semana em Batatais

O município de Batatais, que retomou os grandes eventos, segue com uma série de atividades que vão movimentar a população local e também atrair visitantes.

Neste próximo final de semana, três eventos especiais estão no calendário.

De acordo com a Secretaria Municipal e Cultura e Turismo, no sábado (6), Dia do Padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde, ocorrerá uma atividade diferenciada na praça Conego Joaquim Alves, em frente ao Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão).

Será a 1ª Feira do Padroeiro, com barracas de alimentação, artesanato e produtos diversos. “Será uma forma de marcar o Dia do Padroeiro e chamar a população para a nossa praça central. As barracas estarão abertas durante todo o dia”, informou a secretária de Cultura e Turismo, Paula Machado.

De forma simultânea, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, o recinto da Festa do Leite, ocorrerá o Batatais Street Racing, com arrancandas e praça de alimentação. Os amantes da velocidade poderão acompanhar os desafios até o domingo, dia 7. “É um evento organizado por pessoas da cidade, atendendo todas as exigências técnicas e de segurança para utilização do espaço público, inclusive com seguro. Convidamos a comunidade a prestigiar”, disse o diretor de Turismo, José Paulo Fernandes.

Ainda no sábado, das 8h30 às 16h30, na Estação Cultura Editor José Olympio, está programado o Fórum Pró-Cultura da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Haverá palestras, debates e apresentações, reunindo representantes de 32 cidades da região. O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, participará do evento explanando sobre a Lei da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, da qual ele é o atual presidente do Conselho Administrativo.

“É a nossa Batatais na rota dos eventos. Já estamos trabalhando, junto com as demais secretarias municipais, para a sequência das atividades. Inclusive, ainda neste mês de agosto, teremos o retorno do tradicional Festival do Folclore e, nos próximos dias, divulgaremos detalhes da programação”, ressaltou a secretária Paula Machado.

Fonte: Prefeitura de Batatais