Prefeitura dá continuidade ao trabalho de limpeza de bueiros com o veículo limpa-fossa

Durante esta semana, está novamente percorrendo as ruas de Batatais o caminhão limpa-fossa contratado pela prefeitura para atuar na desobstrução de esgotos em vias, na drenagem pluvial quando necessário e na destinação desses resíduos a locais ambientalmente corretos para tratamento.

Segundo o diretor municipal de Serviços Públicos, José Mário Cavallini, bairros de diferentes regiões da cidade estão recebendo o serviço nos últimos dias, em um cronograma baseado na demanda constante em um cadastrado criado conforme solicitações feitas por munícipes no Almoxarifado. Ele explica que o veículo especial foi contratado por meio licitação pública e o município é atendido quando solicitado.

A prestação do serviço, além de ser importante para preservação do meio ambiente, contribui para que se evite o acúmulo de água parada, medida de grande importância inclusive no enfrentamento à dengue.

Os telefones de contato do Almoxarifado para indicação de locais que necessitam do serviço são: (16) 3761-7677 e (16) 3761-2705.

Fonte: Prefeitura de Batatais