Prefeitura de Batatais está realizando melhorias estruturais em unidades de saúde

Preocupada com a qualidade do atendimento oferecido aos cidadãos, a Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal da Saúde) e da Secretaria de Obras, Planejamento e Infraestrutura, está realizando uma série de reformas e restaurações em prédios que abrigam serviços de saúde.

O objetivo é trazer mais comodidade e conforto aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Após concluída a primeira parte da revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Lopes, já estão com seus processos de revitalização iniciados a UBS da Vila Lídia, o Ambulatório de Especialidades Egydio Ricco e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, cada prédio precisa de um processo de reforma bem distinto do outro, pois o tempo de uso e o estado de conservação são diferentes.

“Visitamos frequentemente todas as unidades de saúde e os reparos estão sendo feitos conforme as prioridades. Alguns locais precisam de reparos, como pinturas e consertos em geral, outros já pedem a restauração de pisos, ferragens, parte hidráulica e elétrica”, afirmou.

O prefeito Juninho Gaspar disse que as melhorias estão sendo realizadas pensando no bem-estar da população e que, além de oferecer atendimento de excelência e humanizado, a Prefeitura de Batatais quer garantir infraestrutura segura e conforto para os batataenses.

“Todos os usuários do SUS merecem uma prestação de serviço digna e antes mesmo do início de nossa gestão já tínhamos o entendimento de que a população precisa, além de uma boa oferta de consulta, exames e outros atendimentos, que a prestação desses serviços seja feita de maneira confortável e segura nas unidades de saúde. Por esta razão, consideramos tão importantes os reparos estruturais que estamos fazendo”, disse o prefeito.

AS OBRAS

A UBS da Vila Lídia recebeu no sábado (30) a visita técnica de uma empresa de engenharia especializada.

“Nós já tínhamos um projeto arquitetônico, porém, nos deparamos com algumas situações que cabiam uma análise especializada quanto à fundação e a aspectos do solo da unidade, o que está sendo feito para garantir a seguridade e utilização assertiva dos recursos públicos que serão investidos na unidade”, disse a secretária de Saúde.

Também no fim de semana, equipes da prefeitura estiveram na UPA preparando a unidade para continuidade das reformas locais programadas e em andamento.

Com a finalidade de oferecer uma melhor estrutura de atendimento à população, o local passa pelo primeiro processo de reforma após 10 anos de sua inauguração ( http://www.batatais.sp.gov.br/?p=24980 ). A obra atende a uma das prioridades do plano de governo da atual gestão.

A reforma inclui adequações em paredes, estruturas, janelas, pisos e telhados. O sistema hidráulico e a rede de esgoto receberão reparos ou trocas em válvulas, encanamentos, registros e torneiras. Após, a reforma estrutural, o espaço terá parte do mobiliário substituída, incluindo as cadeiras da sala de espera, para oferecer mais conforto no atendimento aos pacientes.

No Ambulatório de Especialidades Egydio Ricco a primeira parte da reforma inclui a troca de pisos da recepção, que estavam quebrados. O local também passará por um processo de revitalização geral.

Fonte: Semusa