O preço do leite longa vida subiu 22,27% em julho, no período de coleta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) e foi a principal influência para a alta do indicador no mês, divulgou nesta terça-feira (26) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, o produto registra variação positiva acumulada de 57,42%.