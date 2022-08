A Prefeitura de Batatais, com o trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, contando com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, de Esportes e da Guarda Municipal, vai realizar, no próximo dia 7 de setembro, o tradicional desfile em comemoração a Independência do Brasil.

Segundo o Secretário de Educação, professor Victor Hugo Junqueira, este ano a data toma ainda maior significado, por se tratar da celebração dos 200 anos da independência do país.

“O prefeito Juninho Gaspar pediu para que convidássemos as escolas e diversas instituições da cidade para esse momento importante. Teremos um desfile com um número bem representativo e em novo local, o Lago Artificial Ophelia Borges Silva Alves”, informou o secretário.

Nesta quinta-feira, 4 de agosto, foi realizada uma reunião com a presença de representantes de escolas municipais, estaduais e particulares; de secretarias municipais; Tiro de Guerra, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros Civis, Apae e outras instituições que já participaram dos desfiles em outras oportunidades.

“O convite é extensivo para entidades e demais representações da cidade. Pedimos que os interessados nos procurem na

Secretaria de Educação o quanto antes, pois o objetivo é ter uma apresentação bastante significativa, mas de forma dinâmica, com horários bem definidos”, ressaltou o professor Victor.