Projeto Natação’, da Prefeitura de Batatais, estreia em agosto no Cejaf; veja como participar

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, estreia neste mês de agosto um projeto que oferta aulas de natação para quem não sabe nadar e para quem deseja treinar a modalidade.

As aulas serão ministradas pela professora Karina no Cejaf (Centro Esportivo Joaquim Amaury de Figueiredo), que fica nas dependências da Escola Municipal José Braga Morato, no Jardim Simara.

As inscrições iniciais serão feitas nos dias 9 e 11 de agosto, das 7h às 11h e das 13h às 18h. As aulas, marcadas para começarem a partir do dia 30 de agosto, acontecerão às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

O “Projeto Natação” é direcionado a moradores de Batatais com mais de 7 anos que queiram aprender ou praticar a modalidade. A novidade amplia a gama de atividades do município e atende antiga demanda da população.

“É mais uma oportunidade que estamos oferecendo à população. Crianças, jovens e adultos poderão praticar uma atividade considerada um dos exercícios mais completos por movimentar muitos músculos e articulações do corpo. É muito gratificante conseguirmos viabilizar essa experiência para os batataenses e podermos compartilhar essa boa notícia”, disse o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar.

*PROJETO NATAÇÃO*

• Núcleo: Cejaf (Centro Esportivo Joaquim Amaury de Figueiredo)

• Inscrições: dias 9 e 11 de agosto, das 7h às 11h e das 13h às 18h

• Local: Escola Municipal José Braga Morato, no Jardim Simara

• Dias de aula: às terças e quintas-feiras

• Faixa etária atendida: a partir dos 7 anos

• Objetivos: iniciação e treinamento da modalidade

• Professora: Karina

• Início das aulas: 30 de agosto

• Horários: terças e quintas-feiras

• Manhã: 9h, 9h45 e 10h30. Tarde: 14h, 15h e 17h

Fonte: Prefeitura de Batatais