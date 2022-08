Para atender os usuários com segurança, eventualmente veículos da frota do município necessitam passar por manutenção. A Administração Municipal, por meio da Divisão de Trânsito, informa que o transporte público gratuito, que precisou ser interrompido temporariamente nesta segunda-feira, já será retomado no fim desta tarde.

Desta forma, o veículo fará normalmente o trajeto das 17h e das 18h nesta segunda.