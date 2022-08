Associação Batataense de Judô realiza festival esportivo neste fim de semana

O fim de semana promete clima de emoção e competição para atletas e admiradores das disputas de Judô. Batatais sediará dois importantes campeonatos no sábado (13), a partir das 9h, no ginásio de esportes “Marinheirão”, no Centro de Lazer Ary Braga Rezende.

Um deles é o Festival de Judô promovido pela Associação Batataense de Judô.

Segundo o diretor de Eventos Esportivos do município, Marcelo Nogueira, a equipe batataense, concentrada e ciente da importância individual e coletiva do esporte, contará com a participação de cerca de 100 atletas, de todas as faixas etárias.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, que recentemente compareceu à Associação Batataense de Judô, visitou o CFE (Centro de Formação Esportiva) da modalidade Judô e parabenizou os atletas que se preparavam para este momento, disse que a garra, o espírito esportivo, a dedicação e a união dos judocas e de toda a equipe de apoio e treinamento farão a diferença nas lutas deste sábado.

O Centro de Formação foi criado pela gestão de Juninho Gaspar, com o apoio do governo do Estado, em 2021, com investimento de R$ 250 mil para atender 100 crianças e adolescentes.

CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ SUB-9 E SUB-11

Na mesma data e local, acontece a fase regional do Campeonato Paulista de Judô Sub-9 e Sub-11, evento que é fruto da parceria da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com a Associação Batataense de Judô e a Federação Paulista de Judô.

Fonte: Prefeitura de Batatais