Ao questionar as videntes sobre os valores, a idosa recebeu como resposta que ela poderia pagar o que lhe fora cobrado. A vítima contou sobre o acontecido Sabine e essa lhe orientou que providenciasse imediatamente o pagamento a fim de lhe curar sobre o mal que a atingia. Acreditando nas previsões, sobretudo diante dos problemas psicológicos como depressão e síndrome do pânico que a filha sofria, concordou em efetuar transferências de mais de R$ 5 milhões.

Alguns dias após o início do tratamento espiritual, Sabine começou a isolar a mãe de pessoas com quem ela convivia regularmente, além de dispensar funcionários que prestavam serviços domésticos e a impedindo de usar os aparelhos telefônicos da residência. Quando, em fevereiro de 2020, desconfiada de que a filha agia em comum acordo com as falsas videntes envolvidas na fraude, a idosa resolvem suspender os pagamentos a eles, sua filha passou a agredi-la e a negar comida. As medidas seriam para forçar a vítima a voltar a realizar as transferências.