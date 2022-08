Praça da Matriz terá ponto de testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis neste sábado

Para chamar atenção sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), a Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) e do Programa de IST/Aids/HIV, vai promover uma ação especial na Praça Cônego Joaquim Alves, a Praça da Matriz.

Neste sábado (13), das 9h às 12h, serão ofertadas testagens rápidas para IST que detectam possíveis casos de HIV e/ou sífilis. Para realizar o exame, basta apresentar o Cartão Nacional do SUS e um documento com foto.

Na rede municipal de Batatais, a Secretaria de Saúde oferece serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces para IST. O CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) conta com equipe multiprofissional que disponibiliza aos pacientes assistência clínica e psicossocial.

Fonte: Semusa