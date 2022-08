O pedido foi feito por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Os testes, ambos do tipo PCR – considerado padrão ouro para o diagnóstico – são o kit molecular monkeypox (MPXV) e o kit molecular 5PLEX OPV/MPXV/VZV/MOCV/RP.

Os dois primeiros pedidos também são de testes do tipo PCR, passaram pela avaliação do corpo técnico da Anvisa e aguardam complementação de informações por parte das empresas solicitantes para continuidade da análise, segundo a agência.

Segundo a Fiocruz, já foram produzidas 12 mil reações de cada um dos dois protocolos estabelecidos para uso em pesquisa. Os testes podem ser adotados imediatamente pelos laboratórios centrais de saúde pública (Lacens), que estão analisando as amostras para diagnosticar a doença.

O kit molecular monkeypox (MPXV) identifica, na mesma amostra, duas cepas do vírus: um vindo da África Central (Bacia do Congo, mais letal) e a cepa da África Ocidental, que é a que circula no Brasil.