Anne Heche tem morte cerebral declarada e aparelhos serão desligados nas próximas horas, revela família

Anne Heche foi oficialmente declarada com morte cerebral e será retirada do suporte de vida depois de sofrer uma lesão cerebral em um acidente de carro em Los Angeles na semana passada, disseram seus amigos e familiares, revelou o Daily Mail. A atriz, de 53 anos, que está em coma e em estado crítico, ficará em um respirador para determinar se algum de seus órgãos restantes é viável para ser doado, de acordo com a vontade de Heche.

Heche, que foi hospitalizada no Grossman Burn Center no hospital West Hills, sofreu uma “grave lesão por anóxia cerebral ” no acidente de 5 de agosto, de acordo com um comunicado divulgado na noite de quinta-feira em nome de sua família e amigos.

A casa de Lynne Mishele foi completamente destruída por incêndio causado por acidente com a atriz Anne Heche (Foto: Reprodução)

Um representante de seus familiares e amigos disse em declaração: “Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills. Infelizmente, devido ao seu acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e permanece em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva”.

Eles acrescentaram que “há muito tempo é sua escolha” ser doadora de órgãos, então Heche será mantida em suporte de vida até que os médicos possam confirmar se ela tem órgãos viáveis ​​para doar.

A declaração continuou: “Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que conheceu com seu espírito generoso. Mais do que seu talento extraordinário, ela viu espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida – especialmente mover a agulha para a aceitação de quem você ama. Ela será lembrada por sua corajosa honestidade e muita falta por sua luz”.

Em um dos últimos relatórios médicos, a atriz de 53 anos estaria ainda lutando por sua vida em coma e que ela estaria sob efeito de cocaína no momento do acidente.

A atriz Anne Heche (Foto: Reprodução/Instagram)

A droga foi detectada na corrente sanguínea de Heche após o terrível acidente – mas as autoridades confirmaram que ela não estava bebendo álcool, apesar de ter sido fotografada com uma garrafa de vodca em seu porta-copos.

Fonte: Monet

Foto: Internet