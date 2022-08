26º Festival do Folclore, de 26 a 28 de agosto: a tradicional festa acontece em frente à Igreja de Santos Reis, na Vila Cruzeiro.

A promoção é da Associação Folclórica, com o apoio da Prefeitura de Batatais. Na programação constam: abertura, santa missa e dança de catira, no dia 26; show especial sertanejo com Mundshow, no dia 27; e apresentações de grupos folclóricos de toda região e de outros estados, ternos de congo, Moçambique, caiapós, dança de catireiros e companhia de Santos Reis de Batatais, no domingo, 28 de agosto. O festival será finalizado com baile folclórico neste dia.