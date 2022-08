Batatais implementará projeto ‘Fast Heroes’, que prevê treinar crianças para identificar sintomas de AVC e saber como agir.

Um projeto educativo que transforma os mais novos nos super-heróis da família com a ajuda da escola vai ser implementado em Batatais.

A campanha mundial “Fast Heroes” tem a finalidade de ajudar crianças a reconhecerem os sinais mais frequentes do AVC (Acidente Vascular Cerebral), e será desenvolvida em Batatais por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias de Saúde e Educação.

A iniciativa visa a conscientização sobre a doença por meio das crianças, fortalecendo, assim, as ações em saúde.

Considerando que é relativamente comum crianças passarem bastante tempo com os avós, serão trabalhados em contexto escolar temas dos super-heróis (símbolos da campanha) para treinar o reconhecimento dos sinais mais frequentes do AVC.

Além dos pequenos aprenderem sobre a doença, eles se tornam multiplicadores de informações.“Firmamos essa parceria durante o Global Stroke Alliance – for Stroke without Frontiers, um congresso médico destinado a debater o AVC, e vamos participar do projeto junto à iniciativa Angels e ao médico Octávio Pontes Neto, com sua turma de neurologistas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que visa ensinar para os agentes escolares e crianças os sintomas de um AVC e como agir rapidamente”, disse a secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti.

Segundo ela, uma vez capacitadas, as crianças podem acionar socorro médico e, desta forma, salvar vidas e diminuir as sequelas de seu parente que porventura tenha um AVC.

Para o secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira, a forma como o conteúdo da campanha foi desenvolvida é extremamente cativante para todos os envolvidos.

“Com base em histórias de super-heróis, o projeto utiliza uma linguagem lúdica para repassar um conteúdo sério, importante e que salva vidas”, disse o secretário.

Bruna Toneti explica ainda que o município será um dos primeiros do Estado de São Paulo a participar do projeto, que já existe em outros países, mas é uma iniciativa nova no Brasil.Inicialmente, o projeto será implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benito de Uriarte Erbastrain.

“Agradeço ao Victor pela parceria e a todos os professores e diretos da escola por acreditarem nessa ação que pode fazer a diferença na vida das pessoas da nossa cidade”, afirmou a secretária de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Batatais