Agosto Lilás: Batatais promove ação educativa sobre o combate à violência contra mulheres

Equipes de profissionais da Semusa (Secretaria Municipal da Saúde) de Batatais estão envolvidos em uma ação educativa com foco no combate à violência contra a mulher.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Altino Arantes, colaboradores se uniram a alunos do curso superior de enfermagem do Claretiano Centro Universitário –sob a supervisão da professora Renata Banqueri– e estão promovendo uma exposição educativa, com entrega de material gráfico e publicação de mensagens orientativas em painéis, como “Não se cale” e “Denuncie 180”.

Outras ações acontecem por meio de parcerias com empresas privadas. Uma delas é uma palestra que será realizada na empresa Garcia Monteiro, com o tema “Combate da violência contra a mulher”, ministrada pela enfermeira especializada em ginecologia e obstetrícia Andresa Pereira Souza e pela psicóloga Camila Vianna Duarte, no próximo dia 18, às 14h30.

Segundo a Agência Senado, o Brasil ainda é um dos países com maiores índices de feminicídio e estupro. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, no ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas, em média. Os registros de estupro de mulheres e meninas chegaram a 56.098 casos.

Em âmbito nacional, o Senado aprovou na última semana um projeto de lei que institui em todo o país o “Agosto Lilás”, período a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A proposta prevê que, anualmente, a União e os estados promovam ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.

INFORMAÇÃO É PODER

Para a secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, a legislação é importante, mas não suficiente para mudar, sozinha, comportamentos e costumes, daí a necessidade da implementação de campanhas temáticas educativas.

“Para que as leis sejam colocadas em prática, precisamos criar estruturas de apoio e políticas públicas que promovam a educação e a conscientização da sociedade sobre a importância de combater a violência contra a mulher. Esperamos que todos que virem o lilás no mês de agosto se lembrem disso.”

Fonte: Semusa