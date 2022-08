Centro de Lazer terá Areninha Esportiva ao ar livre; inauguração será em breve

Começa a tomar forma o desejo do prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, e da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de entregar à população um novo espaço público destinado ao lazer e à prática esportiva.

Após um cuidadoso trabalho de limpeza, terraplenagem e compactação de uma área de mais de mil metros quadrados nas dependências do Centro de Lazer do Trabalhador “Ary Braga Rezende”, nos últimos dias, equipes da prefeitura e de uma empresa especializada iniciaram o trabalho de instalação de uma futura Praça de Esportes, em formato conhecido como “Areninha Esportiva”.

O espaço comporta duas quadras: uma para a prática de futebol society, com piso todo coberto com gramado sintético, e outra para basquete na modalidade 3×3.

Uma arquibancada em metal com capacidade para 100 pessoas e a iluminação toda em LED completam o ambiente esportivo e de entretenimento.

O Governo do Estado de São Paulo é responsável pelo custeio total do projeto, orçado em R$ 546 mil –verba alcançada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Rafael Silva, com apoio amplo de seu filho, o deputado federal por São Paulo, Ricardo Silva.

Fonte: Prefeitura de Batatais