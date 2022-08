Batatais conquista novo equipamento de raio-x móvel para atender pacientes na UPA

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município recebeu, nesta terça-feira (16), um aparelho de raio-x móvel para ser utilizado em pacientes atendidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que necessitem de exames radiográficos.

O equipamento é móvel, o que facilita seu manuseio, e é essencial para que os profissionais de saúde possam observar estruturas anatômicas, como órgãos, vasos sanguíneos e ossos, sem a necessidade de um procedimento invasivo.

A conquista, que tornará mais ágeis os atendimentos de casos em que seja preciso obter imagens internas do corpo, é resultado do investimento de R$ 100 mil por parte da Prefeitura em equipamentos de digitalização de imagem radiográfica para o perfeito funcionamento do aparelho de raio-x móvel, valor que foi somado a outros R$ 100 mil oriundos de emenda parlamentar da deputada estadual Leticia Aguiar de R$ 100 mil, alcançada com o apoio da vereadora Capitão Cláudia.

“Sabemos o quão importante é contar com equipamentos modernos e de qualidade na prestação de serviços, principalmente naqueles relacionados à saúde. Imagens com nitidez e veracidade são indispensáveis para que os médicos visualizem e identifiquem determinadas doenças ou fraturas e realizem diagnósticos precisos, garantindo total segurança aos pacientes”, disse o prefeito Juninho Gaspar.

Segundo a secretária de Saúde, Bruna Toneti, a tecnologia é aliada da medicina. “Isso fica claro quando pensamos na captação de imagens que permitem diagnósticos precisos de doenças como infecções pulmonares, fratura de ossos e outras condições eventualmente irregulares do corpo. Com exames de imagens de qualidade em mãos, é possível que o especialista determine o tratamento mais adequado para o paciente.”

O raio-x móvel entregue na UPA nesta terça-feira é o primeiro de dois novos equipamentos completos que a gestão Juninho Gaspar e Dr. Ricardinho conquistou para a unidade.

Fonte: Semusa