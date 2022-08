O primeiro dia da 65ª edição da Festa do Peão de Barretos (SP) , nesta quinta-feira (18), reúne artistas estreantes no palco da Arena, o principal do Parque do Peão. As apresentações ficam por conta de Clayton & Romário, Guilherme & Benutto, João Bosco & Vinícius e DJ Lucas Beat.

Na noite em que um repertório repleto de romantismo, sofrência e curtição é garantido, o público também acompanha clássicos do sertanejo universitário, como ‘Chora, Me Liga’, e as queridinhas do momento, como ‘Close Friends’.

As apresentações começam às 23h no Parque do Peão, em Barretos (SP).

Confira a programação de shows:

Palco Arena

23h: Clayton & Romário

Clayton & Romário 23h: Guilherme & Benutto

Guilherme & Benutto 23h: João Bosco & Vinícius

João Bosco & Vinícius 1h20: Dj Lucas Beat

Provas da noite

Nesta quinta-feira, além da programação de shows musicais, a festa conta com finais de campeonatos, disputas pelo Rodeio Professional Bull Riders (PBR) e queima de fogos.

18h30: Team Penning

Team Penning 19h10: Bandeiras patrocinadores

Bandeiras patrocinadores 19h15: Final Campeonato Barretos – Três tambores

Final Campeonato Barretos – Três tambores 19h35: Final Campeonato Barretos Jovem A – Três tambores

Final Campeonato Barretos Jovem A – Três tambores 19h45: Bandeiras patrocinadores

Bandeiras patrocinadores 19h50: Montagem + abertura

Montagem + abertura 20h20: Rodeio Professional Bull Riders (PBR)

Rodeio Professional Bull Riders (PBR) 22h20 : Bandeiras patrocinadores

: Bandeiras patrocinadores 22h25: Entrega da arena + melhores da noite

Entrega da arena + melhores da noite 22h55: Queima de fogos

Como comprar ingressos

Os ingressos para a noite desta quinta-feira estão à venda pela internet. Também é possível realizar a compra na bilheteria do Parque do Peão ou no ponto de venda credenciado no North Shopping, que fica localizado na Via Conselheiro Antônio Prado, nº1400, bairro Pedro Cavalini.

Setores e valores

Parque/rodeio/show: R$25 (estudante) e R$50 (inteira)

R$25 (estudante) e R$50 (inteira) Camarote da Gente: R$70

R$70 Área VIP: R$80

R$80 Camarote Open Super Bull: R$340

R$340 Camarote Arena Premium: R$490