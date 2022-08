Secretário do Meio Ambiente visita usina móvel para tratamento de resíduos em Luís Antônio; equipamento poderá ser usado em Batatais

O secretário do Meio Ambiente de Batatais, Lucas Tofetti, visitou recentemente a cidade de Luís Antônio, que recebeu do Governo de São Paulo uma unidade de Usina Móvel de Resíduos de Construção Civil.

Segundo o secretário, a iniciativa faz parte do Programa SP+Consórcios, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, e atende a uma solicitação dessa unidade feita pelo CMM (Consórcio de Municípios da Mogiana).

Desta forma, Batatais, que está entre as cidades consorciadas, também pode ser beneficiada com a conquista do CMM e receber a “visita” da usina por períodos pré-agendados.

“Estamos nos adequando para podermos receber os serviços desta usina. No momento, estamos buscando a renovação da licença de operação do aterro de inertes de nossa cidade e, ao mesmo tempo, já vamos pedir a inclusão da licença para o serviço de trituração, que é feito com esse tipo de usina móvel”, disse Lucas Tofetti.

A usina móvel de resíduos é composta por um caminhão conjugado a um equipamento móvel de reciclagem de resíduos de construção civil. Um equipamento tritura entulhos para usina de reciclagem de material de construção, contribuindo para resolver problemas de espaços com resíduos.

Ainda de acordo com o secretário, uma vez licenciada na cidade, a unidade pode contribuir para a redução da carga de resíduos de construção civil que são destinados para serem aterrados.

“Posteriormente, podemos utilizar esses produtos da trituração em recapes de estrada rurais e na fabricação de passeios de praças e prédios públicos, além de pátios de escola. Desta forma, vamos otimizar a vida útil da área do aterro de inertes do município.”

Fonte: Prefeitura de Batatais