1º Campeonato de Truco de Batatais está com inscrições abertas; veja como participar

A Prefeitura de Batatais, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e Cultura e Turismo, realiza nos dias 24 e 25 de setembro o primeiro Campeonato Municipal de Truco de Batatais.

As disputas vão acontecer no espaço conhecido como Douradão, dentro do Recinto da Festa do Leite. No primeiro dia, um sábado (24), acontecerá a fase classificatória, a partir das 13h. As finais estão marcadas para o domingo (25), com início às 9h30.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas nas sedes das secretarias municipais envolvidas na realização ou pelos telefones (16) 3662-6108, (16) 99242-8627 (Marcos) e (16) 98816-1269 (Kita).

As duplas mais bem colocadas serão premiadas com troféus (até o terceiro lugar) e medalhas (até o quarto lugar). A dupla campeã levará para casa também um kit churrasco.

Fonte: Prefeitura de Batatais