Caps realiza roda de conversa sobre saúde mental com estudantes estagiários do Ciee

O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da Secretaria de Saúde de Batatais, em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), promoveu uma roda de conversa com intuito de orientar estudantes sobre temas relacionados à saúde mental. O evento foi realizado nas dependências do Claretiano Centro Universitário, que abriga sede do Caps.

A secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, lembra que estudos sobre saúde mental mostram que o bem-estar psicológico impacta diretamente nas condições físicas, o que corresponde a dizer que, para que as pessoas consigam exercer as suas atividades é essencial estar com a mente saudável.

“A boa saúde mental permite enfrentar de maneira mais tranquila situações eventualmente mais complicadas e desafiadoras do cotidiano. Sabemos que cada um tem as suas dificuldades, que todos têm questões individuais a serem vivenciadas, e que, independentemente da vontade, todos estão sujeitos a uma desestabilização e até o comprometimento da saúde mental. Daí a importância de abordarmos o assunto com diferentes faixas etárias, incluindo os jovens”, disse a secretária.

E para auxiliar estudantes e estagiários, também sujeitos a enfrentar situações de estresse no dia a dia de conciliação entre estudo e trabalho, os profissionais do Caps e do Ciee os reuniram para um bate-papo acolhedor, informativo e esclarecedor sobre o tema saúde mental.

Fonte: Prefeitura de Batatais