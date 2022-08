Campanha trocará óleo usado ou embalagens do produto por itens como picolé e óleo de cozinha novo

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Brejeiro, de Orlândia (SP), realizará uma ação com o intuito de recolher óleo de cozinha usado e embalagens do produto. Quem entregar doações será “presenteado”.

A ação acontecerá no próximo dia 14 de setembro, uma quarta-feira, no Lago Artificial, das 7h30 às 16h, como parte do projeto “Reviva o Óleo”.

Esta será a terceira de quatro edições de coleta de óleo de cozinha programadas para o ano de 2022. O ponto de coleta será montado na calçada do lago, em frente ao Terminal Rodoviário.

Os munícipes que doarem uma embalagem de 900 ml usada de óleo de cozinha vão receber um picolé. Quem optar por entregar dois litros de óleo usado, poderá levar para casa um litro de óleo novo.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Lucas Tofetti, recolher e descartar o óleo de maneira correta contribui diretamente para a preservação do planeta, beneficiando a vida de todos de maneira geral, uma vez que evita a contaminação do meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Batatais